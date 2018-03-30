Как избавиться от варикоза?

Эта болезнь известна со времен Гиппократа — уже тогда её пытались лечить с помощью хирургического вмешательства. Сегодня существует множество способов борьбы с варикозом, большинство из них — вполне безболезненны, но женщины всё равно неохотно записываются на приём к флебологу.

И очень зря: диагноз «варикоз», по статистике, можно ставить каждому второму. Даже если на ваших ногах не видно сосудистой сеточки или мелких варикозных звёздочек — это не значит, что болезнь обошла вас стороной.

«С варикозом сталкиваются мужчины и женщины совершенно разного возраста. Чаще всего — 25–40-летние, но эта граница условна: иногда ко мне на приём приходят даже семнадцатилетние», — говорит Саламат Бисеков, флеболог, хирург СМ-клиники.

Откуда берётся варикоз? Есть несколько теорий возникновения болезни:

механическое препятствие току крови

врождённая слабость венозной стенки

иммунологические или нейроэндокринные нарушения

недостаточность клапанного аппарата поверхностной венозной системы

Врачи шутят: «Когда теорий много — истинная причина неизвестна». Но большинство флебологов всё же считают, что чаще всего варикоз возникает из-за наследственности. Болезнь может проявиться и у детей, и у внуков; может не проявляться вовсе, но достаточно будет любой мелочи, чтобы её спровоцировать. Например, вы в зоне риска, если ведёте сидячий образ жизни, или наоборот, проводите весь день на ногах. Чтобы кровь хорошо циркулировала, нужны сокращения сердца и мышц, отрицательное давление грудной клетки — но когда человек постоянно сидит или стоит, один из факторов обязательно исключается, и варикоз тут же даёт о себе знать.

У женщин дополнительной причиной могут стать гормональные изменения — например, начало приёма контрацептивов. Прямой зависимости между началом приёма таблеток и развитием варикоза нет, но гормональные препараты часто провоцируют осложнения уже имеющейся болезни. И, разумеется, спровоцировать варикоз может беременность — ведь здесь к гормональному фону добавляется прибавка в весе. Если у вас есть «варикозная наследственность» — обязательно посетите флеболога до беременности!

Как проявляется варикоз?

Варикоз — это серьёзное заболевание, при котором вены теряют свою эластичность, растягиваются и расширяются. Венозные клапаны играют роль замков: как только кровь проходит через клапан, «замок» закрывается и не выпускает её обратно. Если система даёт сбой, кровь свободно течёт вниз и застаивается в ногах. Вены не справляются с током крови, и начинается варикозная болезнь.

Кровь течёт по венам ног снизу вверх, сопротивляясь силе земного притяжения благодаря нескольким механизмам. Самый незначительный вклад даёт напор крови из артерий; сокращение мышц ног при движениях действует как насос, а клапаны мешают обратному току крови. Именно неспособность клапанов справляться со своими задачами вызывает нарушение кровотока — это и ведёт к перерастяжению вен. А увеличение просвета вены ещё больше ухудшает работу клапана — ведь он не может перекрыть сосуд такого диаметра! Сброс крови вниз усиливается... получается порочный круг.

Симптомы варикоза

извитые вены, проступающие над поверхностью кожи голеней и стоп

боли в ногах, в основном по вечерам и во второй половине дня

отеки и изменения кожи: сухость, пигментация (кожа темнеет и покрывается пятнами)

трофические расстройства (плохо заживающие ранки типа экземы и даже язв)

Первичное и вторичное варикозное расширение вен

Первичное расширение вен связано со слабостью венозной стенки или её нарушениями — обычно развитию заболевания способствуют беременность, ожирение, работа стоя, слабость соединительных тканей, любовь к чулкам с тугой резинкой.

Вторичное варикозное расширение появляется после нарушения венозного оттока (тот самый случай, когда клапаны не справляются с работой), а также при опухолях и травмах.

Степень перерастяжения вен всегда разная и последствия могут быть самыми непредсказуемыми. При патологии увеличивается риск тромбоэбалии, которая может закончиться летальным исходом. Обычно тромбы возникают на ногах, но иногда страдают и вены рук или даже живота. Другое осложнение — трофические язвы: даже одна маленькая царапина при трофических изменениях может спровоцировать нарастание язв, с которыми очень трудно бороться, если вы упустили момент и не обратились к врачу вовремя. Лечение может длиться десятки лет, а всего-то и нужно было — вовремя обратиться к флебологу.

Врачам приходится сталкиваться с ещё одним проявлением варикоза — кровотечениями, когда болезнь запущена до такой степени, что вены выступают над поверхностью кожи на сантиметр и могут пораниться даже из-за микроскопической травмы. И самый пограничный случай — тромбофлебит с непоправимыми последствиями.

Всегда следите за состоянием своих вен! Тромбофлебит тем опаснее, чем ближе к сердцу воспалительный процесс — даже если покраснение, отек или уплотнение находятся рядом с пахом, вы подвергаетесь смертельному риску. Где бы вы ни обнаружили эти симптомы, немедленно вызывайте «скорую».

Уникальность варикозного расширения в том, что боль появляется только на ранних стадиях — и чем больше утолщаются вены, тем меньше они болят. Первые симптомы: боль, чувство жжения, тяжесть, зуд, отёки, потемнение и уплотнение кожи голени. Часто варикозное расширение вен можно определить «на глаз», но если вены спрятаны глубоко, их не видно. Через глубокие вены течёт в обратном направлении до 90% крови (через поверхностные — всего 10%), поэтому особенно опасно незаметное течение болезни. Если вы чувствуете дискомфорт, боль, тяжесть, тепло в ногах, особенно после длительного неподвижного сидения или стояния, и тем более если у вас бывают судороги икроножных мышц и отёки лодыжек — вам обязаетельно нужно пройти медицинское обследование.

Разумеется, далеко не все неприятные ощущения в ногах связаны с варикозной недостаточностью, но вас должно насторожить постоянное проявление дискомфорта!

Как бороться с варикозом?

Современные методы лечения кардинальным образом отличаются от врачебных действий XIX века — они не приносят боли и страданий и гораздо менее травматичны. Процедура склерозирования, которую делали уже сто лет назад, сейчас сильно изменилась — впрочем, это не значит, что лечение нужно откладывать до последнего момента.

Коагуляция — способ лечения «звёздочек» и сосудистых «сеточек», предвестников варикоза. Врач воздействует на больной сосуд лазером или электричеством и «звёздочка» исчезает.

Склеротерапия — основной метод лечения, с помощью которого удаляют расширенные вены. В сосуды вводят специальные препараты — склерозанты — и поражённая вена как бы склеивается изнутри и перестаёт работать, а кровь начинает оттекать по здоровым венам. В опытных руках процедура безопасна и практически безболезненна. Лечение проводится амбулаторно, и пациент не выпадает из нормальной жизни — сеансы проводятся раз в неделю, и вы можете продолжать ходить на работу и заниматься привычными делами. Продолжительность склеротерапии зависит от стадии и формы заболевания, но обычно требуется три-шесть сеансов для каждой ноги (от трёх до пяти инъекций за сеанс). Косметический результат появляется уже через несколько недель после последней процедуры. Благодаря бескровному удалению расширенных вен улучшается кровоток по здоровым венам, восстанавливаются процессы питания тканей, исчезают или значительно уменьшаются симптомы варикоза.

Оперативный метод — обычно его удаётся избежать, записавшись к флебологу вовремя. Но даже в запущенных случаях бояться нечего: существует несколько оперативных методик, направленных на макимальный комфорт пациентов. Например, минифлекбэктомия делается без разрезов, а эндоскопия позволяет провести операцию в стационаре за один день.

Как предотвратить варикоз?

Лучший способ — профилактика с помощью мазей, гелей, компрессионного трикотажа, подобранного врачом.

Учтите — профилактика должна подбираться врачом, а не друзьями или источниками в интернете! Компрессионный трикотаж и степень компрессии может выбрать только флеболог с учётом вашего размера и состояния ваших вен. Вряд ли вам подойдут чулки подруги или мамы.

Есть ещё несколько несложных правил:

- принимайте контрастный душ;

- не злоупотребляйте саунами, соляриями, парными, горячими ваннами;

- носите удобную обувь на каблуке не больше 4 см (на высоких шпильках икроножная мышца не сокращается в полной мере, в суставах возникает застой, меняется осанка, смещается центр тяжести — и возникает варикоз!).

- Этой болезнью занимаются сосудистые хирурги — предоставьте именно им решать, как лечить вас от варикоза!

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