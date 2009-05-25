Львовщина: 5-месячная девочка умерла после прививки

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поручила в 10-дневной срок с выездом на место события выяснить причины, приведшие к смерти 5-месячной девочки после вакцинации в селе Нагорное Львовской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, поручение дано министру здравоохранения Василию КНЯЗЕВИЧУ, президенту Академии медицинских наук Украины Александру ВОЗИАНОВУ и губернатору Львовской области Николаю КМИТЮ в связи с сообщениями в СМИ.

Ю.ТИМОШЕНКО также распорядилась в случае подтверждения информации о служебной халатности, принять меры для привлечения виновных лиц к ответственности и направления материалов в соответствующие правоохранительные органы, а также неповторения таких случаев в будущем.