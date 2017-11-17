В Украине с начала года ботулизмом заболели 132 человека, из них 11 умерли

В Украине возросло количество больных ботулизмом по сравнению с прошлым годом / youtube.com

С начала этого года в Украине были зарегистрированы 112 случаев пищевых отравлений, вызванных ботулизмом.

Как сообщили УНИАН в Центре по контролю и мониторингу заболеваний, вследствие этих случаев пострадало 132 человека, из них 11 умерли.

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Несмотря на то, что этот год еще не закончился, количество пострадавших значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. В 2016 году в Украине были зарегистрированы 99 случаев пищевых отравлений, вызванных возбудителем ботулизма с числом пострадавших 119 человек, из них 12 умерли.

Пищевые продукты, изготовленные в домашних условиях, употребляли 80 пострадавших; приобретенных в предприятиях торговли – 35 пострадавших, неизвестного происхождения – 10 пострадавших, приобретенные в местах несанкционированной торговли (стихийные рынки) – 7 пострадавших.

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В предыдущие годы заболеваемость ботулизмом связан с продукцией, произведенной на пищевых предприятиях почти не регистрировалась или составляла единичные случаи и рассматривалась как чрезвычайное происшествие в государстве.

На сегодня увеличение заболеваемости ботулизмом связано с употреблением продукции, которая изготовлена на пищевых предприятиях. Это является следствием безответственности и безнаказанности производителей продукции и отсутствия контроля со стороны соответствующих государственных учреждений по обеспечению населения безопасной продукцией