Сладкоежки - жертвы для сальмонелл

Впервые английские учёные определили, что инфекция сальмонеллы чтобы выжить питается глюкозой. Открытие "слабости" бактерии к сахару предлагает разработку нового способа вакцинации против инфекции.

Пищевые отравления сальмонеллой ежегодно являются причиной заражения около 20 млн. человек во всём мире и ответственны за 200 тыс. смертей. Также бактерия часто затрагивает здоровье животных на фермах и сельскохозяйственные овощные посевы.

При инфицировании сальмонелла поглощается иммунными клетками, но вместо смерти бактерии наоборот размножаются. Для поддержания жизнедеятельности бактерии необходимы питательные вещества. Клиницисты Института пищевых исследований и Университета Восточной Англии сосредоточили внимание на гликолизе - процессе, посредством которого сахар распадается и создаёт химическую энергию. Исследователи создали мутации бактерии, которые не могли использовать глюкозу в качестве пищи. Было зафиксировано, что такие видоизменённые бактерии потеряли способность воспроизводиться в иммунных клетках и, таким образом, их вредные свойства были обезоружены. Гликолиз происходит в большинстве других микроорганизмов, поэтому блокирование метаболизма глюкозы бактериями позволит создать эффективную вакцину не только против сальмонеллы, но и от других патогенов, включая стойкие к лекарствам инфекции, надеются врачи.

likar.info