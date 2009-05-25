Херсонщина: два человека пострадали от укусов клеща и змеи
10:08, 25 мая 2009Страна
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Больные госпилизированы
В Херсонской области два человека пострадали от укусов ядовитых клеща и змеи.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС в области, в селе Отрадовка Новотроицкого района 67-летняя местная жительница была госпитализирована после укуса клеща в левое бедро. А в райцентре Новотроицкое 10-летний мальчик был госпитализирован после укуса гадюки.
На данный момент состояние обоих пострадавших удовлетворительное.
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