Херсонщина: два человека пострадали от укусов клеща и змеи

В Херсонской области два человека пострадали от укусов ядовитых клеща и змеи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС в области, в селе Отрадовка Новотроицкого района 67-летняя местная жительница была госпитализирована после укуса клеща в левое бедро. А в райцентре Новотроицкое 10-летний мальчик был госпитализирован после укуса гадюки.

На данный момент состояние обоих пострадавших удовлетворительное.