Минздрав объявил конкурс для сельских медиков на трехдневную стажировку в Канаде

Министерство здравоохранения и Канадско-Украинская Фундация объявляют конкурс для семейных врачей, которые работают в селе, на участие в трехдневном учебном курсе по неотложной медицинской помощи для сельских больниц, который проводит медицинский факультет университета Калгари (Канада).

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, слушатели курса получат знания необходимые для семейных врачей, которые работают в сельской местности.

Курс состоит из пленарных лекций, интерактивных групповых упражнений и тренингов по повышению квалификации.

Участники рассмотрят лучшие практики, рекомендации, методы работы – от догоспитального до госпитального этапа оказания помощи при неотложных состояниях в сельских отделениях неотложной помощи.

Учебный курс пройдет 19-21 января 2018 года в провинции Альберта, Канада.

Кроме обучения, украинские медики посетят клиники и встретятся с врачами, которые практикуют семейную медицину в Калгари.

Заявку на участие в конкурсе со всеми сопутствующими документами нужно направить до 24 ноября 2017 года.

Подробная информация - на сайте Минздрава.