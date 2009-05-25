В России выявлен второй случай гриппа А/H1N1

Второй случай заболевания гриппом A/H1N1 установлен в воскресенье у жителя Калужской области, который свое свадебное путешествие проводил в Доминиканской республике, сообщил главный государственный врач РФ Геннадий Онищенко.

"24 мая в Центральном институте эпидемиологии в городе Москве подтверждено наличие вируса гриппа A/H1N1 "Калифорния 04/2009" у гражданина РФ, находившегося с 7 по 18 мая в городе Унта-Кана Доминиканской республики", - сказал Онищенко.

По его словам, заболевший находился на курорте в свадебном путешествии.

Заболевший прибыл 18 мая рейсом "Трансаэро" и прошел через термоконтроль в одном из аэропортов столицы. Однако температура появилась у мужчины только 19 мая, и 20 мая он обратился за медицинской помощью.

"Он и супруга взяты под медицинское наблюдение, и в настоящее время они находятся в инфекционном отделении калужской больницы", - сказал Онищенко.

По его словам, результаты анализов супруги, а также еще четырех человек из числа домашних - отрицательные.

"Этот случай подтверждает, что та настороженность медицинских работников, которая была обеспечена по решению правительственной комиссии, и позволила выявить заболевшего и оперативно принять меры", - добавил он.

Как только медики узнали, что больной проводил отпуск на американском континенте, где зарегистрированы многочисленные случаи заболевания новым гриппом, у пациента были взяты дополнительные анализы, сообщил Онищенко.

Он подчеркнул, что действовать по такой же схеме готовы медики не столько столицы, но и всех субъектов РФ.

"В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, он получает адекватное медицинское лечение", - рассказал главный государственный врач РФ.

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