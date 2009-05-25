Косметическая гимнастика для глаз

Глаза выдают возраст ничуть не меньше, чем морщинки или шея. А, кроме того, с возрастом ухудшается зрение и накапливается усталость, особенно, если вы много работаете за компьютером или увлекаетесь просмотром телевизионных передач. Уделять внимание глазам нужно не меньше, чем уходу за собой. И, в первую очередь, необходимо выполнять упражнения, способствующие укреплению глазных мышц.

Упражнения косметической физкультуры несложны, но требуют регулярности и правильного выполнения. Начиная гимнастику, примите удобное положение: сядьте на стул и обопритесь на его спинку. Ваша одежда не должна стягивать шею и грудь. Перед проведением косметической гимнастики наносить крем на кожу лица не нужно, однако сухую кожу вы можете слегка смазать сметаной, а жирную — протереть кислым фруктовым соком.

Гимнастика для глаз укрепляет глазные мышцы, уменьшает отечность под глазами и препятствует образованию морщинок вокруг глаз. К тому же эта гимнастика значительно улучшает зрение.

- Закройте глаза как можно плотнее и сосчитайте до пяти, а затем сразу широко откройте глаза и опять сосчитайте до пяти. Теперь расслабьте мышцы. Чтобы при выполнении упражнения не морщить лоб, нужно на надбровные дуги положить указательные пальцы. Повторите 3-5 раз, со временем число повторений доведите до 10.

- Медленно, не поворачивая головы, скосите глаза до отказа влево и сосчитайте до трех-пяти, после этого повторите то же в правую сторону. После этого верните глаза в исходное положение и закройте их на 1-2 секунды, пауза. Повторите 3-4 раза.

- Моргайте обоими глазами как можно быстрее, при этом мысленно считайте до десяти. На последний счет крепко зажмурьте глаза, сделайте паузу 2-3 секунды и откройте глаза. Повторите 4-5 раз.

- Поместив указательные пальцы на надбровные дуги, поднимите глаза вверх до отказа и мысленно сосчитайте до трех. После этого опустите глаза вниз и тоже сосчитайте до трех. Далее закройте глаза, пауза 1-2 секунды. Повторите 3-4 раза.

- Проделайте глазами медленные вращательные движения слева направо 2 раза, а затем справа налево 2 раза, пауза. Повторите 2-3 раза.

Обратите внимание, что с каждым разом делать гимнастику глаз вам все легче и легче, так как постепенно укрепляются глазные мышцы.

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