Парубий подписал и направил президенту закон о медицинской реформе
11:15, 17 ноября 2017Страна
134 0
Подписание закона председателем ВР и направление его на подпись президенту состоялось сегодня.
Парубий / Фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал и направил на подпись президенту закон “О государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств” (№6327).
Читайте такжеНардепы настаивают наконец назначить министра здравоохранения Украины
Как указывается в карточке законопроекта на сайте парламента, подписание закона председателем ВР и направление его на подпись президенту состоялось сегодня, 17 ноября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter