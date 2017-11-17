Парубий подписал и направил президенту закон о медицинской реформе

11:15, 17 ноября 2017
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Подписание закона председателем ВР и направление его на подпись президенту состоялось сегодня.

Фото УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал и направил на подпись президенту закон “О государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств” (№6327).

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Как указывается в карточке законопроекта на сайте парламента, подписание закона председателем ВР и направление его на подпись президенту состоялось сегодня, 17 ноября.

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Теги: #законопроект о медицинской реформе