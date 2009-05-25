5 вредных продуктов, которые ...полезны

Приверженцы здорового образа жизни часто жалеют о том, что ради правильного питания им пришлось отказаться от многих любимых, но крайне вредных продуктов. Далеко не все продукты, которые принято считать вредным, на самом деле вредят здоровью. Их просто незаслуженно отправили в список "вредностей". Попробуем вместе с порталом iVillage.com реабилитировать некоторые из них.

1. Яйца

Наиболее дешевый и доступный источник белков является также и одним из наиболее питательных продуктов, из которых можно приготовить сытный и вкусный завтрак, обед или ужин. Два яйца в день - это дневная норма холестерина (если при этом не употреблять другие холестериносодержащие продукты).

2. Орехи

Многие часто отказываются от орехов под предлогом того, что в них содержится слишком большое количество жиров. Однако далеко не все помнят о том, что жиры делятся на "плохие" и "хорошие". В орехах как раз содержатся крайне полезные "хорошие" жиры. Орехи - недорогой, вкусный и богатый клетчаткой и белками продукт. Рекомендуется употреблять кэшью, миндальные и грецкие орехи. Просто добавьте горсть орехов в утреную порцию овсяной каши или хлопьев.

3. Шоколад

Поскольку шоколад попал в категорию "сладости", многие люди, ведущие здоровый образ жизни, считают его чуть ли не кровным врагом и ни при каких обстоятельствах не соглашаются съесть ни кусочка. Давайте разбираться. Шоколад производится из какао - растения, которое по своим полезным свойствам схоже с некоторыми овощами. В шоколаде содержится большое количество флавонолов - пигментов, действие которых на организм схоже с действием антиоксидантов. Флавонолы также содержат яблоки, виноград и красное вино.

4. Сыр

Тем, кто придерживается схемы здорового питания, сыр кажется вкусным, но совершенно запретным продуктом. Хотите верьте, хотите нет, но жир, содержащийся в сырах, особенно твердых (Пармезан), благоприятно влияет на организм в целом. Добавьте некоторое количество пармезана в овощной салат: порция белков не повредит вашему здоровью.

5. Паста

Всем нравится это простое и сытное блюдо - паста с различными соусами. Любителям здорового образа жизни не стоит чувствовать себя виноватыми в тот момент, когда они, презрев все запреты, набрасываются на тарелку пасты. Никакого вреда для здоровья: главное, правильно выбрать и приготовить наши макаронные изделия. Приобретайте пасту из пшеницы твердых сортов - в ней содержатся белки и клетчатка, которые позволяют вам насытится быстрее и оставаться в таком состоянии как можно дольше. Выбирайте пасту, сделанную из муки цельного зерна: в белой муке калорий столько же, а вот клетчатки и белков - гораздо меньше.

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