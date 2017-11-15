Представителям регионов объяснят, как внедрять медицинскую реформу

Министерство здравоохранения проводит совещание с представителями региональных департаментов по внедрению медицинской реформы в Украине.

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Как отметили УНИАН в Минздраве, мероприятие организовано при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и продлится в течение двух дней в Киеве.

На совещании были презентованы первые шаги внедрения медицинской реформы: автономизация медицинских учреждений, развитие системы eHealth, запуск Национальной службы здоровья Украины.

«Сейчас многим трудно поверить, что мы выполним запланированный объем работ, но и в принятие закона было трудно поверить. Тем не менее нам удалось это сделать. И это, бесспорно, ваша заслуга тоже – я знаю, что медики на местах убеждали своих депутатов голосовать за этот законопроект. Мы обсудим с вами проект плана внедрения реформы, и по взаимному согласию начнем его реализацию», – сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Он представил ключевые компоненты реформы и отметил, что успех реализации реформы зависит и от местной власти, и от коммунальных учреждений, Парламента и Правительства Украины, и Национальной службы здоровья Украины и системы eHealth.

Во время совещания председатели областных и районных отделов здравоохранения, главные врачи Центров первичной медико-санитарной помощи получат информацию относительно основных этапов и механизмов внедрения реформы, а также смогут задать вопросы и внести предложения о конкретных нюансов реализации изменений в системе здравоохранения.