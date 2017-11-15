Минздрав ввел новые требования для стоматологических кабинетов



Основные изменения должны усилить безопасность медработников при работе с рентгеновским оборудованием и позволят использовать современные рентгеновские аппараты в стоматологических кабинетах и клиниках в соответствии с Европейскими требованиями.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, 14 ноября 2017 года вступили в действие новые требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов и проведению рентгенологических процедур в стоматологии.

Соответствующий приказ Минздрава о внесении изменений к действующих стандартов было опубликовано в Официальном вестнике Украины.

Отныне стоматологические кабинеты могут размещаться в жилых домах и общественных зданиях при условии соблюдения четко установленных требований. Также изменения государственных санитарных норм работы стоматологических рентгеновских аппаратов позволяют использовать в работе современное оборудование: дентальный рентгеновский аппарат, конусно-лучевой компьютерный томограф, пантономограф и ортопанотомограф.

В стоматологических кабинетах должны делать не больше 100 снимков в неделю при проведении прицельных рентгеновских исследований и не более 50 – при использовании ортопантомографа. Это позволит избежать превышения годовой дозы облучения медицинского персонала. Рабочее место оператора должно быть не менее 4м2, оборудованное защитной кабиной или ширмой.

Требования к работе оборудования усиливают безопасность не только медицинского персонала, но и граждан, проживающих в домах, где есть стоматологические кабинеты и клиники. Если стоматологические кабинеты расположены в старых жилых домах, необходимо учитывать материал и толщину межэтажного перекрытия. В случае необходимости нужно делать специальную защиту потолка для обеспечения надежной противорадиационной защиты. Первичный луч рентгеновского аппарата запрещено направлять в сторону входной двери или окна первого этажа без защитных ролетов.