Ситуация по гриппу и ОРВИ в Украине: ни в одном регионе эпидемический порог не превышен (видео)

По данным дозорного эпидемиологического надзора за 45 неделю 2017 года зарегистрировано 44 случая гриппоподобных заболеваний: больше всего взрослого населения.

Как сообщили УНИАН в Центре гриппа и ОРВИ, на отчетной неделе в лечебные учреждения госпитализированы 28 человек, состояние здоровья которых определен как тяжелая острая респираторная инфекция.

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По данным рутинного эпиднадзора, интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 419,4 на 100 тыс.населения, что больше, чем на прошлой неделе на 3,7 %.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской – 729,2 на 100 тыс.населения, самый низкий в Тернопольской областях – 207,1.

Ни в одной из областей Украины не наблюдается эпидемического подъема заболеваемости. Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети до 14 лет.

Летальных случаев от гриппа на отчетной неделе не было.

Медики в очередной раз напоминают, что грипп – это острое респираторное заболевание, которое вызывается вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт.

Симптомы гриппа: высокая температура, которая держится минимум 5 дней, головная боль, лихорадка, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита, тошнота, кашель, который может длиться 2 недели и более, насморк.

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Симптомы гриппа начинаются внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.

При первых симптомах обращайтесь к врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.