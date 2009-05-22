Киев: туберкулезные больницы не получили денег от автоаукциона

Депутат Киевсовета от Блока Литвина Елена АНТОНОВА вернула заместителю Киевского городского председателя, секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ ключи от автомобиля “Чайка”, который приобрела на аукционе в мэрии 28 ноября прошлого года.

Свои действия она объяснила тем, что средства от этого аукциона не поступили, по ее данным, на счета туберкулезных больниц, как это предусматривалось, передает корреспондент УНИАН.

Во время заседания сессии Е.АНТОНОВА передала О.ДОВГОМУ соответствующее заявление.

Она проинформировала депутатский корпус, что 7 и 30 апреля обращалась с заявлением к О.ДОВГОМУ как депутат Киевсовета с целью уточнить, переведены ли средства, полученные на аукционе, на счета больниц. Е.АНТОНОВА напомнила, что от проведенного аукциона по продаже автомобилей парка Киевсовета и КГГА было получено 2 млн. 800 тыс. грн. Она лично за “Чайку” заплатила 600 тыс. грн. и 20 тыс. грн. – за оформление соответствующей документации.

“Мы провели собственное расследование и установили, что средства не поступили туда, куда должны поступить”, - сказала Е.АНТОНОВА, добавив, что на свои запросы к секретариату Киевсовету так и не получила ответов.

Е.АНТОНОВА сообщила, что фракция Блока Литвина требует сформировать временную комиссию, которая установила бы, куда пошли средства, а также требует привлечь к ответственности организаторов аукциона. Е.АНТОНОВА заявила, что если не получит всех объяснений по этому вопросу - будет обращаться в суд.

После этого депутат сказала, что возвращает ключи от машины и при этом передала их О.ДОВГОМУ и надеется, что все же получит разъяснения по поводу того, куда делись средства от аукциона. По ее словам, если такого ответа ей не предоставят, то она будет требовать вернуть потраченные ею на аукционе средства и планирует сама передать их детям, которые лечатся в туберкулезных медучреждениях.

В ответ О.ДОВГИЙ сказал, что заявление Е.АНТОНОВОЙ считает эмоциональным, и посоветовал ей отдать ключи туда, где находятся автомобили мэрии. Никаких конкретных объяснений по существу вопроса он не предоставил.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2008 г. на аукционе по продаже служебных автомобилей Киевсовета мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ купил за 1,5 млн. грн. автомобиль “Чайка ГАЗ-14” 1979 года выпуска, на котором в свое время ездил первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий.

В целом на аукционе по продаже 8-ми выставленных автомобилей Киевсовета было получено 2 млн. 828 тыс. грн.

Заявляли, что средства пойдут на лечение пациентов киевских больниц, в частности онкологического центра, туберкулезных диспансеров и детских больниц.

Вторая “Чайка” 1985 года выпуска (ГАЗ-1402), которая также была выставлена на продажу, была приобретена за 600 тыс. грн. депутатом Киевсовета Блока Литвина Е.АНТОНОВОЙ.

На аукционе также были проданы три “Тойоты Камри”. Это автомобиль, на котором ездил первый заместитель главы КГГА Денис БАСС, проданный за 153 тыс. грн. при стартовой цене 144,376 тыс. грн.; автомобиль заместителя Киевского городского председателя, секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО, проданный за 154 тыс. грн. при стартовой цене 115,144 тыс. грн.; а также автомобиль заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО, проданный за 131 тыс. грн. при стартовой цене 115,363 тыс. грн.

Выставленный на аукционе “Мерседес-Бенц” ML320, на котором ездил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, был продан за 106 тыс. грн. при стартовой цене 29,190 тыс. грн.

Также на аукционе за 115 тыс. грн. продали машину экс-мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО “Тойота Лендкрузер”. Стартовая цена этого автомобиля составляла 29,325 тыс. грн.

Единственный автомобиль, который не удалось продать, - “Крайслер 300С”, которым в свое время пользовался экс-секретарь Киевсовет Владимир ЯЛОВОЙ.

Как сообщил журналистам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, остальные 9 автомобилей, которые распоряжением КГГА предусмотрено реализовать на аукционе, не были выставлены на торги из-за определенных организационных сложностей, связанных с оформлением документации.

В то же время он отметил, что не только эти 18, а все 200 автомобилей автопарка Киевсовета впоследствии будут проданы с аукциона.