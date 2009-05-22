В Киеве реорганизована работа психиатрических больниц

В столице прекращена работа городской специализированной станции скорой психиатрической помощи и Центра медико-социальной и трудовой реабилитации психически больных №1 путем присоединения к Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующие проекты решений проголосовали депутаты Киевсовета на заседании сессии 21 мая.

Депутаты поручили горгосадминистрации осуществить все необходимые организационно-правовые мероприятия по прекращению работы Центра и станции скорой помощи для психически больных. Имущество Центра и станции передается городской психоневрологической больнице №1 на праве оперативного управления.

Решения приняты с целью приведения сети лечебно-профилактических заведений города в соответствие с законодательством. Депутаты Киевсовета считают, что реорганизация этих медучреждений улучшит оказание психиатрической помощи жителям столицы.