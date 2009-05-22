Стенокардию будут лечить инъекциями в сердце

Американские ученые проводят клинические испытания метода лечения стенокардии путем введения в сердечную мышцу белка, стимулирующего рост новых кровеносных сосудов. Цель испытаний – определить безопасность применения методики.

Как известно, стенокардия возникает при недостаточном поступлении крови в миокард (сердечную мышцу) из-за атеросклероза артерий сердца. Ученые надеются улучшить кровоснабжение миокарда, вводя в него фактор роста фибробластов 1 (FGF-1) для инициации роста новой сосудистой сети. FGF-1 отвечает в организме за стимуляцию роста и размножения клеток в процессах эмбрионального развития, заживления ран и образования новых кровеносных сосудов.

В мультицентровое двойное слепое плацебо-контролируемое исследование были включены пациенты обоих полов в возрасте от 25 до 75 лет с историей стенокардии не менее трех месяцев, у которых болевой приступ возникает при физической нагрузке и проходит после отдыха или приема нитроглицерина.

Перед процедурой строится трехмерная цветная карта сердца пациента. Руководствуясь ей, исследователи помещают через бедренную артерию в сердце катетер и вводят FGF-1 в те участки миокарда, где отмечается снижение кровотока.

После инъекции за пациентами наблюдают в течение года. Программа обследования включает электрокардиографию (ЭКГ), сцинтиграфию миокарда, стресс-ЭКГ и анализы крови.

medportal.ru