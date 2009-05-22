В мире - свыше 11 тысяч случаев инфицирования гриппом A(H1N1)

Украина получила из 41 страны официальные сообщения об 11 тысячах 34 случаях инфицирования гриппом A(H1N1), в том числе 85 летальных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на информацию оперативного штаба.

В частности, из Мексики поступило сообщение о 3 тысячах 892 подтвержденных случаях заболевания, в том числе 75 летальных. Правительство Соединенных Штатов Америки сообщило о 5 тысячах 710 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, 8 из которых закончились смертью пациентов. Канада сообщила о 719 случаях заболевание людей, в том числе 1 - летальный. Коста-Рика сообщила о 20 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, один из которых закончился летально.

Сообщения о лабораторно подтвержденных случаях без смертельных случаев поступили из Аргентины (1), Австралии (3), Австрии (1), Бельгии (5), Бразилии (8), Китая (8), Колумбии (12), Кубы (4), Дании (1), Эквадора (1), Сальвадора (6), Финляндии (2), Франции (16), Германии (14), Гватемалы (4), Индии (1), Ирландии (1), Израиля (7), Италии (10), Японии (259), Малайзии (2), Нидерландов (3), Новой Зеландии (9), Норвегии (3), Панамы (69), Перу (3), Португалии (1), Польши (2), Республики Корея (3), Испании (111), Швеции (3), Швейцарии (1), Таиланда (2), Турции (2), Чили (5), Соединенного Королевства (109), Греции (1).

В Украине случаев заболевания гриппом A(H1N1) не зарегистрировано.

Продолжается мониторинг заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Украине. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины продолжает проведение противоэпидемических мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Украину из стран, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания гриппом A(H1N1).

По данным Государственной пограничной службы Украины, за последнее время всего пропущено через государственную границу на въезд в Украину лиц из 39 стран распространения гриппа типа А (Н1N1) – 20 002, из них граждан Украины – 11 602; иностранных граждан – 8 400, из них граждан Мексики – 0.

Всего с 30 апреля по 21 мая 2009 года въехало в Украину – 218 292 чел. , из них граждан Украины – 103 341; иностранных граждан – 114 951, из них граждан Мексики – 33.

Лиц с симптомами, похожими на заболевание гриппом типа А (Н1N1) в пунктах пропуска через государственную границу ни среди граждан Украины, ни среди иностранных граждан не выявлено.