Психиатрическую службу Украины лишили карательной функции: Верховная Рада приняла новый закон

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления психиатрической помощи (№4449).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 народный депутат из 331 зарегистрированного в сессионном зале.

Как пояснила председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, этот закон, в частности, позволяет перевести украинскую психиатрическую службу «в рамки международных протоколов и международного демократического профессионального отношения к психически больным».

«Психиатрическую службу лишают карательной функции, которая была присуща Советскому Союзу», - сказала депутат.

Законом в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что продолжение, изменение или прекращение применения принудительных мер медицинского характера осуществляется судом по заявлению представителя учреждения по оказанию психиатрической помощи (врача-психиатра), который предоставляет лицу психиатрическую помощь. К заявлению прилагается заключение комиссии врачей-психиатров, которое обосновывает необходимость продолжения, изменения либо прекращения применения таких принудительных мер.

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В то же время, изменение или прекращение применения принудительных мер медицинского характера может осуществляться судом также по заявлению лица, к которому применяются принудительные меры медицинского характера, его защитника или законного представителя, в случае, если такое лицо по состоянию своего здоровья не может осознавать свои действия (бездействие) или руководить ими, в том числе не может осознанно подать в суд соответствующее заявление.

К заявлению прилагается заключение комиссии врачей-психиатров учреждения, в котором лицу предоставляется психиатрическая помощь, или, в случае наличия, заключения выбранного им независимого врача-психиатра.

В суд такое лицо может обращаться не чаще одного раза в 6 месяцев и независимо от того, рассматривался ли судом этот вопрос в указанный период.

Лицо имеет право обратиться к избранному им независимому врачу-психиатру с целью получения заключения о состоянии своего психического здоровья. В заключении должны быть указаны основания для изменения или отмены принудительных мер медицинского характера.

В случае отсутствия таких оснований в заключении обосновывается необходимость продолжения применения принудительных мер медицинского характера.

Соответствующие изменения вносятся и в Уголовный процессуальный кодекс.

Также, законом, в частности, в Законе Украины «О психиатрической помощи» определяется, что психиатрическая помощь - комплекс специальных мероприятий, направленных на обследование состояния психического здоровья лиц по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Законом и другими законами Украины, профилактику, диагностику психических расстройств, лечение, наблюдение, уход, медицинскую и психологическую реабилитацию лиц, страдающих психическими расстройствами, в том числе, вследствие употребления психоактивных веществ.

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Также определяется, что учреждение социальной защиты лиц, страдающих психическими расстройствами, - юридическое лицо любой формы собственности, предоставляет социальные услуги лицам, страдающим психическими расстройствами.

Методы диагностики и лечения и лекарственные средства, составляющие повышенный риск для здоровья человека, которому оказывается психиатрическая помощь, применяются по назначению и под контролем комиссии врачей-психиатров: по осознанному письменному согласию лица, достигшего 14 лет; в отношении лица в возрасте до 14 лет (малолетнего) - по письменному согласию его родителей или иного законного представителя; в отношении лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию здоровья не в состоянии предоставить осознанное письменное согласие, - по письменному согласию его законного представителя.

Также положение об именно письменном согласии вводится и в положения, которые касаются психиатрического освидетельствования.

Психиатрическая помощь лицам до 18 лет в учреждениях по оказанию психиатрической помощи предоставляется отдельно от совершеннолетних лиц.

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Также из Основ законодательства Украины о здравоохранении исключается положение, в соответствии с которым стерилизация недееспособного физического лица при наличии медицинских показаний может быть проведена только с согласия его опекуна с соблюдением требований, установленных законом.

Так, стерилизация может произойти только по желанию совершеннолетнего физического лица, как определяется в Гражданском кодексе.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.