В Украине стартовал проект “Национальная медицинская премия”

В Украине стартовал национальный проект “Национальная медицинская премия”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, это событие станет ежегодным публичным мероприятием, которое определит лучших практикующих врачей, государственных и негосударственных медицинских заведений и учреждений Украины путем проведения многоуровневой оценки номинантов.

Основной задачей премии является повышение авторитета и уважения к профессии врача, а также создание перечня лучших врачей, клиник, лабораторий и учреждений, предоставляющих медицинские услуги в национальном масштабе, для всех регионов страны.

Национальная медицинская премия будет проводиться для специалистов области: медицинских специалистов – врачей; медицинских клиник; диагностических лабораторий; администраторов и руководителей здравоохранения; производителей медицинской продукции; специалистов по разработке и внедрению медицинского оборудования или лекарственных препаратов; пациентов.

Оценка номинантов проводится членами экспертного, академического советов и жюри. Определение победителей премии и подтверждение выбора победителей в номинациях, подведение итогов проведения Национальной медицинской премии состоится на заседании Опекунского совета премии.

Награждение победителей в номинациях премии будет проводиться ежегодно в третье воскресенье июня, в канун Дня медицинского работника.