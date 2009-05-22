Дети курящих родителей чаще заболевают раком

Родители, которые курят, создают для своих дочерей дополнительные факторы развития рака груди. К 35-45 годам каждая из 5 девочек, чьи родители курили, заболеет раком молочной железы.

- Даже умеренное воздействие пассивного курения повышает риск появления злокачественной опухоли груди. Особенно велико влияние никотина на неокрепший организм девочек. Мы рассмотрели около 100 исследований о взаимосвязи курения и рака, прежде чем заявить это, - говорит эксперт общественного здравоохранения, доктор Энтони Миллер (Торонто).

По оценкам специалистов, от 80 до 90% женщин подвергаются воздействию табачного дыма в подростковом и взрослом возрасте. Эти женщины автоматически попадают в группу риска по появлению рака.

- Каждый должен знать, что девушки и женщины не должны подвергаться воздействию табачного дыма. Воздействие никотина увеличивает шансы риск заболевания раком в два раза. Собрано уже достаточно доказательств, чтобы люди могли это понять. Если у вас есть дочери, вы не должны курить в их присутствии, - говорит Лана Даллас, помощник директора по исследованиям Университета Здоровья (Торонто)

Рак груди является наиболее частым диагнозом рака среди канадских женщин. В 2009 году было зафиксировано 23000 новых случаев рака молочной железы, 5400 женщин погибли от этой болезни.

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