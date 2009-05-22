В Луцке люди отравлены неизвестным веществом

В Луцке из-за отравления неизвестным веществом госпитализированы четыре человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 22.40 21 мая в Луцке в реанимационное отделение Волынской областной детской больницы и отделение детоксикации горбольницы с признаками отравления неизвестным веществом были госпитализированы 4 человека, в том числе 3 детей, 2002, 2003 и 2005 годов рождения.

По состоянию на 22 мая они находятся в состоянии средней тяжести. Причина отравления устанавливается.