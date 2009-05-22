Регулярное употребление уксуса улучшает фигуру

Регулярное употребление уксуса способствует сжиганию жира в области живота и таким образом является эффективным средством борьбы с "метаболическим синдромом" - нарушением обмена веществ. К такому выводу пришли специалисты японского научно-исследовательского института "Мицукан" по итогам продолжительного эксперимента, сообщили токийские газеты.

В течение трех месяцев участники опыта - около 200 мужчин и женщин - ежедневно два раза в день выпивали установленную норму яблочного уксуса. В результате выяснилось, что средний объем талии участников эксперимента, которые употребляли в день по 30 миллилитров уксуса /1500 мг уксусной кислоты/, сократился на 1,85 сантиметра. Положительный эффект, хотя и не столь внушительный, был зафиксирован и при использовании вдвое меньшего количества уксуса и его более слабой концентрации.

Учёные из японского института намерены продолжать свои исследования. Их промежуточные результаты они намерены представить на очередном заседании Японского научного общества питания и продовольствия, отмечает токийская пресса.

ami-tass.ru