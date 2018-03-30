Проблемная кожа: Каких витаминов и элементов вам не хватает?

Наша кожа даже при правильном ежедневном уходе и регулярном очищении периодически сталкивается с определенными проблемами. Так, на коже лица появляются сухие участки, покраснения, кожа приобретает нездоровый бледно-серый оттенок, шелушится. Скрабы, пилинги и маски, а также смена косметических средств не помогают. Что же происходит? На самом деле наша кожа сигнализирует нам о том, что ей не хватает определенных витаминов и элементов.

Рассмотрим самые часто встречающиеся проблемы кожи лица и выясним, каких витаминов не хватает и какие продукты необходимо срочно включить в свой ежедневный рацион питания.

- Кожа становится сухой, начинает шелушиться. На коже появляются сухие участки, шелушатся губы. После утреннего умывания лица кажется, что кожа сильно стянута. Возникает состояние дискомфорта. У вас нехватка витамина А (ретинол) и каротина. Эти витамины отвечают за нормальную работу потовых желез, удерживающих влагу и обеспечивающих эластичность кожи. В рацион питания необходимо включить: печень, молочные продукты, яичный желток, морковь, тыкву, красный перец, помидоры, курагу, мандарины, апельсины, петрушку и укроп.

- Шершавая кожа. Недостаток витамина B3, белков и аминокислоты триптофан, дефицит никотиновой кислоты (Витамин PP). В медицине такую проблему называют пеллагра. Пеллагра - заболевание, один из авитаминозов, который возникает при хроническом недоедании или при однотипном питании. Это приводит к расстройству углеводного и белкового обмена. При такой проблеме кожи вам нужно налегать на крупы и хлеб из муки грубого помола. Включить в меню сушеные грибы, бобовые (фасоль, горох, сою), чеснок, капусту, сладкий перец, картофель и спаржу.

- Бледная кожа, нездоровый землистый цвет лица. Трещинки в уголках рта, шелушение по всему телу говорит о дефиците витамина В2 (рибофлавина). В2 придает коже цветущий вид, участвует в углеводном обмене, усвоении белков и жиров, отвечает за гемоглобин. Источники витамина В2 для являются молоко и молочные продукты: простокваша, кефир, сыры, сметана, постное мясо, печень, яичный желток, пекарские дрожжи.

Разнообразьте ваш рацион питания, добавьте в ваше ежедневное меню те продукты, в которых содержатся необходимые вам витамины и элементы. Витамин В12 также отвечает за состояние кожи, здоровый цвет лица, гемоглобин. Продукты, в который содержится витамин В12 – постная говядина, печень, щавель, яичный желток, шпинат, капуста, свекла, морковь, редис, изюм, инжир, апельсины, мандарины, овсяная и гречневая крупы.

- Кожа теряет упругость, эластичность, увядает. Ранки и ссадины долго заживают.

Вам не хватает витамина С и цинка. Витамин С является природным антиоксидантом, отвечает за упругость кожи, укрепляет капилляры и сосуды. Источники витамина С – плоды шиповника, черная смородина, лимоны, апельсины, мандарины, грецкие орехи, облепиха, квашеная капуста, петрушка. Цинк обладает противовоспалительным и заживляющим эффектом, защищает кожный покров от микробов и бактерий. Цинк содержится в орехах миндаль, арахис, грецкие орехи, чеснок, сладкий перец, морковь, капуста.

- Кожа теряет эластичность, провисает, нездоровый цвет лица. Это часто бывает у тех, кто увлекается низкокалорийными диетами, вегетарианцев. Такие проблемы свидетельствуют о нехватке железа. Этот элемент входит в состав гемоглобина и принимает активное участие в тканевом дыхании. Железо содержится в таких продуктах, как постная говядина, печень, щавель, яичный желток, шпинат капуста, свекла, морковь, редис, изюм, инжир, апельсины, мандарины, овсяная и гречневая крупы.

- Ломаются ногти, на теле появляется аллергическая сыпь, волосы секутся и выпадают. Ваш организм не получает нужную дозу кальция. Источники кальция - молоко и молочные продукты, яйца, цветная капуста, салат, лук, зелень петрушки, яблоки.

- Покраснение кожи на носу и щеках, кожа шелушится. Такие кожные проблемы бывают, если вы употребляете в большом количестве пряности, соленья, алкоголь, они расширяют капилляры, из-за чего и происходит покраснение кожи.

- Гнойнички и угревая сыпь. Часто это возникает из-за чрезмерного употребления жирной и сладкой пищей.

- Желтоватый цвет лица возникает из-за увлечения черным крепким чаем и кофейными напитками.

Разнообразьте ваш рацион питания, добавьте в ваше ежедневное меню те продукты, в которых содержатся необходимые вам витамины и элементы, окажитесь от тех продуктов, которые провоцируют кожные проблемы.

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