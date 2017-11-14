Медики рассказали, как предотвратить развитие сахарного диабета
13:35, 14 ноября 2017Страна
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Ожирение - один из главных факторов появления диабета.
Важно поддерживать нормальной массы тела / REUTERS
Профилактика диабета II типа заключается в простых мероприятиях по поддержанию здорового образа жизни. Чтобы уберечься от диабета II типа, вам необходимо:
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• достичь нормальной массы тела и поддерживать ее;
• быть физически активным и уделять не менее 150 минут в неделю регулярной физической активности;
• придерживаться здорового питания и уменьшать употребление сахара и насыщенных жиров;
• воздерживаться от табакокурения.
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