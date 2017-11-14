Медики рассказали, как предотвратить развитие сахарного диабета

Профилактика диабета II типа заключается в простых мероприятиях по поддержанию здорового образа жизни. Чтобы уберечься от диабета II типа, вам необходимо:

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• достичь нормальной массы тела и поддерживать ее;

• быть физически активным и уделять не менее 150 минут в неделю регулярной физической активности;

• придерживаться здорового питания и уменьшать употребление сахара и насыщенных жиров;

• воздерживаться от табакокурения.