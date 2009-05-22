70% украинцев живет в бедности

Украинцы перестали обращать внимание на кризис. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского института проблем управления имени Горшенина, проведенного с 14 по 18 мая 2009 года.

Как сообщили УНИАН в институте, это уже шестой этап всеукраинского исследования «Пульс кризиса».

Эксперты института отмечают, что результаты исследования показали, что по сравнению с предыдущим исследованием резких изменений в восприятии кризиса украинцами не произошло. Большинство показателей, которые характеризуют как материальное состояние наших соотечественников, так и эмоционально-психологические реакции на кризис, стабилизировались, отмечают в институте Горшенина.

Так, 84,3% опрошенных сознались, что их коснулся финансово-экономический кризис, но уровень обеспокоенности украинцев из-за кризиса не растет. Напротив, по сравнению с результатами первого этапа исследования, проведенного в октябре прошлого года, сегодня в обществе господствует спокойствие. Если в октябре 2008 года, характеризуя изменения экономической ситуации в стране за последний месяц, «улучшилась», - ответили всего 0,8% респондентов, то в мае 2009 года их количество выросло до 10,7%. Соответственно выросло количество тех, кто считает, что экономическая ситуация осталась стабильной (с 9,1% в октябре 2008 до 22,4% в мае в 2009 г.), и на 25% (с 87,1% в октябре 2008 до 63,1% в мае в 2009 г.) уменьшилось количество тех, кто считает, что ситуация ухудшилась.

В соответствии с исследованиями, 70% украинского общества живет в бедности. Результаты шести этапов «Пульса кризиса» засвидетельствовали четкое разделение украинского общества по материальному состоянию: около 70% украинцев находятся на грани бедности (едва сводят концы с концами - 32,8%; на еду хватает, но покупка одежды и обуви обуславливает трудности – 36,1%) еще четверти (24,8%) в целом на жизнь хватает, но не на приобретение ценных вещей, и совсем незначительным является количество тех, кто от этой черты очень далеки (почти не ощущают материальных трудностей 2,6%, вообще не чувствуют - 0,9%).

По результатам шести этапов исследования «Пульс кризиса» выявлена четкая группа населения, чьи доходы, несмотря на кризис, растут, и эта группа имеет тенденцию к росту. В мае 2009 года 13,1% респондентов сознались, что в течение последнего месяца их доходы возросли (в октябре 2008 - 11,4%). Интересно, что в эту группу входят преимущественно пенсионеры. Количество респондентов, чьи доходы снизились, возросла с 32,1% (в октябре в 2008 г.) до 41,9% (в мае 2009), а тех, чьи доходы остались на том же уровне, - с 55,15% до 42,4% соответственно.

В течение последних восьми месяцев украинцы уже привыкли экономить почти на всем, однако почти не намерены делать ни денежных сбережений (60,6% ответили отрицательно, 35,3% - утвердительно), ни продуктовых запасов (75,5% - отрицательно, 23,4% - утвердительно), что свидетельствует о том, что панических настроений в обществе сегодня нет.

Исследование «Пульс кризиса» проводилось Институтом Горшенина с 14 по 18 мая 2009 года. Опрос проводился во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, по случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Квотами в выборке были: возраст и пол. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%. Первый этап исследования состоялся 22-25 октября 2008 года, второй – 5-10 ноября 2008 года, третий – 27 ноября - 4 декабря 2008 года, четвертый – 19-22 декабря 2008 года, пятый - 24-28 января 2009 года.