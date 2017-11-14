В Украине за 10 лет показатели заболеваемости сахарным диабетом выросли вдвое

В Украине показатели заболеваемости сахарным диабетом на 10 лет выросли вдвое.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, почти 3% первичной инвалидности взрослого населения в Украине является следствием заболевания диабетом.

Диабет – это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина или же организм не может эффективно использовать выработанный инсулин. Инсулин – это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови.

В результате неконтролируемого диабета возникает гипергликемия (повышение уровня глюкозы в сыворотке крови), что приводит к поражению многих систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов.

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Основные симптомы диабета:

• чрезмерное мочеотделение,

• жажда,

• постоянное чувство голода,

• потеря веса,

• ощущение усталости,

• ухудшение зрения.

Различают несколько типов диабета:

Диабет І типа (инсулинозависимый) – характеризуется недостаточной выработкой инсулина. Причины возникновения недостаточно изучены, поэтому предотвратить заболевание практически невозможно.

Диабет II типа (инсулиннезависимый) – возникает из-за неэффективного использования инсулина организмом. Большинство случаев диабета этого типа связаны с избытком веса и недостатком физической активности.

Гестационный диабет характеризуется повышением уровня сахара в крови, которое развивается у женщин во время беременности. При этом типе диабета возникает высокая вероятность осложнений во время беременности и родов.

Взрослые люди с диабетом имеют риск развития инфаркта и инсульта в 2-3 выше других. Общий риск смерти среди людей, больных диабетом, как минимум вдвое. 6,2% смертей в мире связано с диабетом.

Снижение кровотока через пораженные сосуды в сочетании с поражением нервных окончаний значительно повышает риск возникновения язв на ногах, их инфицирования и, в конечном итоге – ампутации.

Поражение сетчатки глаза – диабетическая ретинопатия возникает в результате поражения мелких кровеносных сосудов и является причиной 1% случаев слепоты.

Диабет является основной причиной почечной недостаточности.

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Распространенность диабета в Украине увеличилась за последние 10 лет на половину. Инсулинозависимый диабет (І типа) составляет 6,5% всех случаев заболевания.