Чтобы мозг работал лучше, чаще бывайте на солнце

Рыба давно считается основным продуктом для эффективной работы мозга благодаря витамину D, но неврологи Университета Манчестера считают, что высокие уровни воздействия солнечного света в качестве источника витамина полезнее для мозговых функций.

Исследование свыше 3 тыс. человек 40-79 лет показало, что выработка витамина D через ультрафиолет совершенствует когнитивные способности, особенно среди мужчин среднего и предпожилого возраста. Было зафиксировано, что люди с высокими концентрациями витамина в крови лучше и быстрее выполняют нейропсихологические тесты на навыки внимания и скорость обработки информации. Учёные определили сильную взаимосвязь между витамином D и познавательными способностями среди людей среднего возраста, даже после учёта факторов физической активности, образования и умственного здоровья.

Специалистов заинтересовал тот факт, что витамин D помогал мозгу быстрее обрабатывать информацию в большинстве случаев у мужчин старше 60 лет, хотя биологические причины данной ассоциации остаются пока непонятыми. По словам американских медиков, для поддержания нормальной работы мозга необязательно обогащать питание рыбой или рыбьим жиром – гораздо эффективнее чаще гулять в ясную солнечную погоду, когда активность ультрафиолетовых лучей достигает своего пика. Предположительно выработка витамина благодаря солнцу может предупредить многие признаки старения мозга.

ami-tass.ru