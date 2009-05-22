Карри сделает жирную пищу диетической

Есть любимые жареные пирожки, куриные крылышки и сальце - и при этом не толстеть! Это, наверное, мечта каждого любителя хорошо покушать. До сих пор она казалась несбыточной...

Но американские врачи, похоже, нашли способ сделать вредную пищу не такой уж вредной, по крайней мере, для вашей фигуры. Причём речь не о чудо-таблетках или каких-то экзотических ингредиентах, а о самой обычной приправе, купить которую можно в любом супермаркете. Это карри - смесь специй, чаще всего куркумы, кориандра, кардамона, красного и чёрного перца, имбиря и многих других.

Ярко выраженного вкуса карри обычно не имеет, хотя, на самом деле, всё зависит от места его происхождения. В разных странах рецептура карри разная, но основной компонент всё-таки один и тот же - куркума. Именно благодаря ей приправа и обладает своими чудесными свойствами, считают медики. Активный элемент, входящий в состав специи - куркумин, - всасывается организмом и впоследствии препятствует образованию жировых тканей. То есть, если добавить его в жирное блюдо, за лишние кило можно не беспокоиться.

Свою теорию учёные проверили сначала на мышах. Они накормил зверьков одинаково жирной едой, но в некоторые порции добавили карри. В результате те мыши, которых накормили приправленным кормом, набрали гораздо меньше веса. Тот же результат дали эксперименты на человеческих клетках. В конечном итоге учёные выяснили, что куркумин не даёт образовываться новым кровеносным сосудам, без которых жировая ткань не может разрастаться.

Что важно, опыты показали, что куркумин спасает не только от лишнего жира, но и от холестерина. У мышей, которые ели карри, уровень холестерина в крови был намного ниже, чем у их менее удачливых сотоварищей.

Однако учёные не торопятся с выводами даже после таких результатов. Во-первых, для подтверждения данных им всё ещё требуется провести исследования на людях. А во-вторых, если есть много жирного, ничем хорошим это не закончится в любом случае - даже килограммы карри вас не спасут. Самый лучший способ не толстеть и быть здоровым - это держать себя в руках. А хитростями вроде карри лучше пользоваться, когда вам хочется себя побаловать.

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На Руси о карри знать не знали, но свои трюки против лишнего веса были и тогда. Во время сытного обеда барыни, желавшие оставаться стройными, запивали жирную еду... ложкой уксуса. Современной версией этого рецепта стал ананасовый сок. Одно время западные диетологи пропагандировали ананас как самый «похудательный» фрукт. Мол, в нём содержится особый энзим, помогающий разрушать жировые ткани. Однако у этой теории тут же появилось множество противников, и в существование чудо-энизама верят далеко не все специалисты по питанию. В свою очередь, способность бороться с жировыми отложениями - не первое целебное свойство карри. Калифорнийский учёный Милан Фиал утверждает, что приправа также борется с вредными протеинами, блокирующими нормальную работу нервной системы. Таким образом, карри предотвращает болезнь Альцгеймера - вид неизлечимого старческого слабоумия, как правило поражающий людей после 60.

aif