Украина присоединилась ко Всемирному дню меланомы

Украина присоединилась к Всемирному днюя меланомы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Института дерматологии и косметологии профессор Ольга БОГОМОЛЕЦ.

По ее словам, введение ежегодного Дня меланомы позволит каждому человеку бесплатно проконсультироваться у ведущих отечественных дерматологов относительно опухолей кожи.

О.БОГОМОЛЕЦ отметила актуальность данной онкопатологии, подчеркнув, что злокачественные опухоли кожи в Украине занимают второе место в структуре онкозаболеваний, а смертность, в частности, от меланомы, составляет 95%.

“Это значит, что в течение пяты лет из 100 пациентов с меланомой 95 погибает. В то же время в США 95% больных с таким диагнозом остаются живыми”, - сказала О.БОГОМОЛЕЦ, объяснив, что такие высокие показатели смертности в нашей стране из-за меланомы предопределены несвоевременной диагностикой и неосведомленностью украинцев относительно этой онкоболезни.

“Не все знают, как распознать у себя родинку, которая начала перерождаться, и, как правило, обращаются к врачу, когда начинать лечение уже поздно - метастазирующую меланому почти невозможно вылечить. Однако на сегодняшний день, при помощи самых современных технологий, медики могут сохранить жизнь значительному количеству пациентов. Для этого необходимо лишь своевременно установить диагноз и удалить опухоль”, - отметила профессор БОГОМОЛЕЦ.

Чтобы украинцы больше узнали о необходимости ранней диагностики родинок, которые перерождаются в опухоли кожи, по словам О.БОГОМОЛЕЦ, в феврале 2009 года в Украине был начат благотворительный марафон здоровья, в рамках которого в 22 областях страны были бесплатно осмотрены дети-сироты и дети из малообеспеченных семей.