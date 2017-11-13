Кабмин назначил госсекретаря министерства здравоохранения

Кабинет министров Украины назначил Артема Янчука государственным секретарем Министерства здравоохранения.

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Соответствующее распоряжение от 8 ноября 2017 года № 788-р обнародовано на правительственном портале.

Как отмечается в документе, Янчук назначен "с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, с испытательным сроком на три месяца".

Как сообщал УНИАН, должностные обязанности государственного секретаря Минздрава заключаться: в организации работы аппарата Минздрава; обеспечении подготовки предложений по выполнению задач Минздрава и представлении на рассмотрение; в подготовке и представлении министру здравоохранения для утверждения планов работы Минздрава, представлении отчетов об их выполнении.

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Также госсекретарь Минздрава по согласованию с Министерством финансов утверждает штатное расписание и смету министерства; назначает на должность и освобождает от должности государственных служащих аппарата Минздрава, присваивает им ранги госслужащих, принимает решение об их поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности; принимает на работу и увольняет с работы работников аппарата Минздрава, принимает решение об их поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности и пр.

*** Янчук является заместителем директора Института законодательства Верховной Рады.