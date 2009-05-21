Япония передала Донецкой детской больнице медоборудование

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Тадаши ИДЗАВА передал Донецкой областной детской больнице от Правительства Японии современное медицинское оборудование.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Директор Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Раиса МОИСЕЕНКО в ходе церемонии передачи медоборудования отметила, что, опираясь на многолетний опыт сотрудничества, можно с уверенностью утверждать, что Япония является одним из самых надежных и последовательных партнеров Украины, чья помощь существенно влияет на улучшение состояния здравоохранения.