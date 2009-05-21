Завтра в Украине - до 31°

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня в западных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°, на Закарпатье до 31°; в Карпатах ночью около 10°, днем 15-20°.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 25-27°.