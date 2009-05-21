Против язвы желудка поможет аминокислота глутамин

Почти 20 лет назад было установлено, что бактерии под названием Helicobacter Pylori отвечают за язву желудка. С тех пор антибиотики стали главным способом борьбы с бактериальной инфекцией, которая затрагивает примерно шесть процентов мирового населения, а также является основной причиной рака желудка. Но сегодня бактерии становятся всё более устойчивыми к антибиотикам. Американские исследователи медицинского центра Beth Israel Deaconess и Массачусетского института технологий нашли альтернативный профилактический метод против язвы желудка: они полагают, что аминокислота глутамин будет полезна против повреждения желудка бактериями. По мнению гастроэнтерологов, дополнения глутамина в рацион питания защитят желудок от действия H. PYLORI, которая ослабляет слизистую оболочку и затрагивает работу клеток, вызывая чрезмерный иммунный ответ, неэффективный против инфекции. Глутаминовые добавки позволят предотвратить развитие гастрита и условий, приводящих к раку, уверены врачи.

Глутамин содержится во многих пищевых продуктах, в том числе в говядине, курице, рыбе, яйцах, молочных продуктах и некоторых фруктах и овощах. Эксперименты показали, что глутамин блокирует бактериальную гибель клеток, полностью обращая вспять процесс повреждения тканей желудка при производстве аммиака бактериями. Аминокислота стимулирует детоксикацию аммиака в желудке, снижая его концентрации и запрещая клеточный ущерб, доказали клиницисты, наблюдавшие действие глутамина на организм лабораторных мышей в течение 20 недель. Благодаря добавкам вещества у животных наблюдалось уменьшение воспалительных процессов и активности воспалительных цитокинов.

ami-tass.ru