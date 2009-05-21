Тысячам больных установили бракованные кардиостимуляторы

Американская компания-производитель медицинской техники Medtronic сообщает о возможных дефектах почти 37 000 кардиостимуляторов, сообщает MedPage Today. В опубликованном на сайте компании обращении к врачам сообщается, что дефекты могут привести к сбоям в работе устройств.

Дефект проводки был обнаружен в линейках моделей Kappa и Sigma искусственных водителей ритма, произведенныхMedtronic в 2000-2002 годах. По словам представителей компании, они получили два сообщения о смерти пациентов, причиной которой могли стать неполадки в работе кардиостимулятора.

В ходе исследования работы кардиостимуляторов сотрудники компании обнаружили сбои в работе 1,1 процентов устройств модели Kappa и 4,8 процентов устройств модели Sigma. Компания объясняет высокий процент неполадок в работе кардиостимуляторов Sigma более длительным сроком их работы.

Medtronic рекомендует врачам заменить искусственный водитель ритма у тех пациентов, жизнь которых непосредственно зависит от работы устройства. По данным компании, более 1,7 миллиона кардиостимуляторов указанных типов были установлены пациентам по всему миру, однако к настоящему моменту установленными остаются 36 900 устройств.

medportal.ru