Что может вызвать развитие раковых болезней

К сожалению, единой причины возникновения того или иного злокачественного заболевания крови не существует, рассказала в интервью УНИАН заместитель директора Национального института рака доктор медицинских наук врач-гематолог Ирина КРЯЧОК.

Среди возможных причин, которые вызывают онкогематологические заболевания, могут быть – вирусы, бактерии, различные неблагоприятные факторы окружающей среды – бензол, гербициды, инсектициды.

Тем не менее, при некоторых заболеваниях причина заболевания идентифицирована. Например, известно, что к развитию одного из подвариантов лимфомы, который поражает желудочно- кишечный тракт (MALT-лимфома), приводит возбудитель Helicobacter pylori. И, если заболевание диагностировано на первой стадии, достаточно пролечить пациента антихеликобактерными средствами без применения цитостатической терапии.

Известна также роль некоторых вирусов в развитии лимфомы. Например, роль вируса Епштейна-Барра доказана в этиологии лимфомы Беркита, вируса иммунодефицита человека – в развитии некоторых видов агрессивных лимфом.

Изучение причин возникновения злокачественных заболеваний является предметом поиска для ученых многих клиник мира.

Однако, каждому человеку очень важно знать, если заболевание уже есть, нужно начинать специальное лечение у специалиста-гематолога или онколога, а не тратить время на альтернативное лечение, которое зачастую предлагают представители направления нетрадиционной медицины, зачастую те, кто даже не имеет медицинского образования.