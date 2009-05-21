Достаток и образованность увеличивают продолжительность жизни

Специалисты из Британского совета социальных и экономических исследований проанализировали данные, полученные с 2002 по 2007 год, и выяснили, что состоятельные люди живут дольше, сообщает издание НealthDay News. А те, кто не только богат, но и образован, реже страдают от депрессий, высокого давления, диабета и ожирения.

Различия в состоянии здоровья и продолжительности жизни, вызванные социоэкономическим статусом, очевидны во всех возрастных группах, но наиболее выражены среди тех, кому 50-60 лет.

Исследователи также обнаружили, что ранний уход на пенсию благотворно отражается на здоровье человека, кроме случаев, когда прекращение работы вызвано болезнями или экономическими причинами. Вышедшие на пенсию не по выслуге лет, а из-за проблем отличаются худшим психическим здоровьем по сравнению с теми, кто ушел на заслуженный отдых рано или при наступлении пенсионного возраста.

Примечательно, что волонтерская работа, забота о ближних или участие в благотворительной деятельности улучшают психическую и физическую жизнь пожилых людей. Но это только при условии, если они чувствуют, что их старания видят и ценят окружающие.

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