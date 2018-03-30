Врач-гематолог Ирина Крячок: Лейкоз можна выявить по обычному анализу

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать серию интервью с ведущими онкологами Украины.

Что может заставить пациента заподозрить у себя онкогематологическую патологию? Стоит ли обращать внимание на увеличенные лимфатические узлы? Какие симптомы онкогематологических болезней? Об этом в интервью УНИАН рассказывает заместитель директора Национального института рака доктор медицинских наук врач-гематолог Ирина КРЯЧОК.

Ирина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, чем занимается онкогематология?

Онкогематология – область медицины, которая занимается злокачественными заболеваниями кроветворной и лимфоидной системы.

Эта группа заболеваний включает в себя острые и хронические лейкозы, миелодиспластический синдром, лимфому Ходжкина, неходжкинские лимфомы, парапротеинемические гемобластозы (самым распространенным заболеванием этой группы является множественная миелома) и некоторые другие заболевания. Онкогематологическими заболеваниями страдают как и взрослые, так и дети. Как правило, все эти заболевания приобретенные, и возникают на разных этапах жизни человека.

Известна ли причина возникновения онкогематологических патологий?

К сожалению, единой причины возникновения того или иного злокачественного заболевания крови не существует. Среди возможных причин, которые вызывают онкогематологические заболевания, могут быть – вирусы, бактерии, различные неблагоприятные факторы окружающей среды – бензол, гербициды, инсектициды.

Тем не менее, при некоторых заболеваниях причина заболевания идентифицирована. Например, известно, что к развитию одного из подвариантов лимфомы, который поражает желудочно- кишечный тракт (MALT-лимфома), приводит возбудитель Helicobacter pylori. И, если заболевание диагностировано на первой стадии, достаточно пролечить пациента антихеликобактерными средствами без применения цитостатической терапии.

Известна также роль некоторых вирусов в развитии лимфомы. Например, роль вируса Епштейна-Барра доказана в этиологии лимфомы Беркита, вируса иммунодефицита человека – в развитии некоторых видов агрессивных лимфом.

Изучение причин возникновения злокачественных заболеваний является предметом поиска для ученых многих клиник мира.

Однако, каждому человеку очень важно знать, если заболевание уже есть, нужно начинать специальное лечение у специалиста-гематолога или онколога, а не тратить время на альтернативное лечение, которое зачастую предлагают представители направления нетрадиционной медицины, зачастую те, кто даже не имеет медицинского образования.

Что включает в себя это специальное лечение?

Базовое специальное лечение при онкогематологических заболеванях включает в себя терапию цитостатическими и кортикостероидными препаратами, лучевую терапию.

В последние годы, разработали новые средства в лечении онкогематологических болезней, которые относят к группе биологических препаратов. К ним относят моноклональные антитела- препараты, которые воздействуют на клетку- мишень, непосредственно на опухолевую клетку, имуномобулирующие препараты, ингибиторы протеасом. Появление этих препаратов дает дополнительные возможности в лечении онкогематологических заболеваний.

Дорогие ли это лекарственные средства?

К сожалению, стоимость их довольно высока. Разработка каждого нового противоопухолевого препарата является дорогостоящей процедурой, что влияет на стоимость препарата на этапе применения его в клинической практике.

Следует помнить, что эти препараты не пришли на смену имеющимся, они обеспечивают дополнительный терапевтический эффект. Базовым лечением онкогематологических заболеваний остается цитостатическое лечение и лечение кортикостероидными препаратми. Для получения максимально эффективного лечения при возникновении онкогематологического заболевания очень важно вовремя обратиться к врачу, лечение заболевания на ранних стадиях гораздо более эффективно, чем при запущенных.

Что может заставить пациента заподозрить у себя онкогематологическую патологию?

При наличии у пациента хронического лимфопролиферативного заболевания (лимфома, хронический лимфолейкоз) характерным симптомом является увеличение лимфатических узлов. Следует отметить что лимфаденопатия является часто реактивной при вирусных и бактериальных инфекциях. Обращать внимание на увеличенные лимфатические узлы необходимо, если эти изменения сохраняются по завершению «простудного» заболевания или же увеличились без связи с каким-либо заболеванием. При такой ситуации необходимо обратиться к врачу, который может назначить биопсию лимфатического узла с последующим специальным исследованием, которое ответит на вопрос, является ли этот лимфатический узел реактивным (изменения в нем возникли, как реакция на воспалительный процесс) или же злокачественным. При поражении лимфатических узлов грудной полости симптомами заболевания может быть кашель, затрудненное дыхание и боль в грудной клетке, при значительном увеличении лимфатических узлов брюшной полости, селезенки и печени - дискомфорт, боль и увеличение живота.

Одним из симптомов, который может насторожить относительного онкогематологического заболевания – это боли в костях преимущественно у лиц пожилого возраста. Данный симптом характерен для множественной миеломы – заболевании, при котором поражаются кости скелета и на запущенной стадии могут возникать их переломы. Очень часто такие пациенты начинают свое лечение у невропатологов, мануальных терапевтов, а к онкологу поступают уже в запущенной стадии с наличием переломов. Необходимо помнить, что перед выполнением комплекса лечения, включающего стимулирующие процедуры, имеющие высокий риск травматизации необходимо выполнить как минимум общий анализ крови. Наличие в анализе крови анемии, ускоренного СОЭ позволит заподозрить у пациента множественную миелому и будет требовать обращения к специалисту для проведения дополнительного исследования.

Очень часто симптомы онкогематологического заболевания неспецифичны, т.е. не являются уникальными и могут встречаться при ряде других заболеваний. Среди таких симптомов необходимо отметить выраженную слабость, утомляемость, потливость, преимущественно в ночное время. Настороженность относительно возможных симптомов заболевания должна быть как у пациента, так и у врача общелечебной сети.

Что должно человека насторожить в показаниях общего анализа крови?

Особенное внимание должно обратить на себя ускоренное СОЕ, как правило, в сочетании с анемией. Это должно насторожить пациента и заставить обратиться к гематологу. СОЕ у женщин в норме составляет до 15 мм в час, у мужчин - до 10 мм в час. При онкогематологическом заболевании, СОЕ, как правило, выше 30 мм в час. О наличии анемии свидетельствует снижение уровня гемоглобина у женщин ниже 120 г/л, у мужчин - ниже 130 г/л, особого внимания требует ситуация, когда уровень гемоглобина ниже 100 г/л.

Количество лейкоцитов у взрослого человека в норме колеблется от 4 до 9х1012/л. Данные клетки выполняют много функций в организме человека, главная из которых – обеспечение защиты организма от инфекций. При отклонении данного показателя от нормы также следует проконсультироваться у доктора. Количество тромбоцитов –клеток крови, которые отвечают за свертываемость крови, в норме составляет от 160 до 400 х109/л, если их показатели или выше, или ниже, нужно обратится к гематологу за консультацией. Следует помнить, что кроветворная система крови является очень лабильной и реагирует на разные ситуации, которые возникают в организме человека. Отклонения от нормы в анализе крови не всегда являются признаком злокачественного заболевания крови, а могут быть проявлением какого-либо острого заболевания (бактериальные, вирусные инфекции) или же симптомом незлокачественного заболевания крови (анемии). Тем не менее, в ситуации, когда выявлены изменения в анализе крови, лучше получить консультацию у специалиста-гематолога.

Какие виды онкогематологической патологии в Украине лидируют?

В группе онкогематологических заболеваний лидируют лимфомы, другие хронические лимфопролиферативные заболевания, лейкозы.. Рост заболеваемости наблюдается с возрастом. Чем старше пациент, тем выше у него риск заболеть лимфомой или хроническим лимфолейкозом (это заболевание лиц пожилого возраста).

Влияет ли способ жизни на развитие рака?

Среди факторов риска развития онкогематологических заболеваний традиционно рассматриваются такие, общие для всех неопластических заболеваний, факторы как химические канцерогены, неблагоприятные условия окружающей среды, ионизирующая радиация. В развитии некоторых вариантов лимфом доказана роль ифекционных агентов, таких как вирус Эпштейн—Барр, возбудитель Helicobacter pylori. Так было установлено, что у детей больных эндемической африканской лимфомой Беркитта в 95% случаев имеет место инфицирование вирусом Эпштейн—Барр.

Среди факторов риска, связанных со способом жизни человека, отмечают следующие: курение, употребление в пищу большого количества мяса и жирной пищи, ожирение.

Риск заболеть лимфомой повышается с возрастом, большинство неходжкинских лимфом диагностируются в возрасте старше 60 лет.

Повышается риск заболеваемости лимфомой у лиц, которые получили иммуносупрессивную терапию по поводу пересадки органов или тканей.

К кому обратиться, если у человека возникли подобные проблемы?

К онкогематологу или онкологу. Онкологическая служба в Украине построена таким образом, что в каждом областном центре есть областной онкодиспансер или онкологическое отделение в областной больнице, в стране существует 36 отделений гематологии для взрослых в городских и обласных больницах, обласных онкодиспансерах, научно-исследовательских институтах.

Пациенты с острыми и хроническими лейкозами лечатся у гематологов. Пациенты с лимфомами и множественной миеломой лечатся как у гематолога и онколога. В каждом районном центре также есть районный онколог - это врач первичного звена. К нему можно обратиться за первичной консультацией, при этом не обязательно сразу ехать в областной центр за помощью. Во всем крупных городах Украины также есть профильные научно-исследовательские институты. Например, в Киеве в Национальном институте рака есть отделение онкогематологии. Проблемами онкогематологии в Киеве занимаются также в Институте гематологии и переливания крови (его клиническая база – больница № 9), в отделениях гематологии Киевской областной больницы, военного госпиталя, в Центре радиационной медицины. Клиник по данной проблеме в Украине достаточно.

Люди должны знать, что есть служба в которую они могут обратиться. Не нужно боятся обратиться к врачу-специалисту. Пусть лучше врач не подтвердит опасения пациента. К сожалению, очень часто пациенты с подозрением на заболевание крови обращаются к народным целителям.

При этом упускается драгоценное время, потому что человек не получает специального лечения. Это не отбрасывает возможность дополнительного лечения травами или другими методами, которые являются сопроводительными на этапах специального лечения или по его завершению. Но никоим образом такое лечение не должно заменять традиционное, так как пациент теряет шансы на излечение.

Известно, что уровень оказания помощи в столице на порядок выше, чем в областях. Может ли больной из региона без направления попасть на консультацию к киевским специалистам?

Пациент может обратиться за консультативной и лечебной помощью в лечебные учреждения Киева без направления по самообращению. Например, при Национальном институте рака работает консультативная поликлиника, которая принимает очень много пациентов со всех уголков Украины - до 2000 человек в неделю. Работа построена таким образом, что пациент максимально обследуется в амбулаторных условиях, при необходимости проведения лечения – госпитализируется в отделение соответствующего профиля. При этом важно, чтобы при обращении за консультативной помощью у пациента была при себе вся медицинская документация (амбулаторная карта, результаты предыдущих обследований), что поможет врачу разобраться в клинической ситуации.

Известен ли Вам хоть один случай, когда народная медицина все-таки излечила раковую болезнь?

Нет, с таким я не встречалась.

Наталия Максименко