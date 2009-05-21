Любителям колы грозит мышечный паралич

Излишняя любовь к коле может быть опасна, полагают медики. Неумеренное потребление напитка может вызывать различные последствия: от легкого чувства усталости до мышечного паралича, передает BBC.

Дело в том, что у человека, регулярно пьющего много колы, уровень калия в крови может снижаться до опасного уровня, сообщают исследователи в журнале International Journal of Clinical Practice.

Авторы работы приводят в пример некую беременную женщину, которая ежедневно выпивала до трех литров указанного напитка. Она жаловалась на чувство усталости, потеряю аппетита и рвоту, а медики обнаружили у нее проблемы с сердцебиением. Когда женщина бросила пить колу, ее здоровье полностью восстановилось. Еще более примечательный случай произошел с австралийским фермером, который выпивал от 4 до 10 литров колы. Мужчину госпитализировали с параличом легкого. Он также выздоровел и по совету докторов ограничил употребление шипучки.

По словам автора исследования, доктора Мозеса Элисафа, снижение уровня калия в крови вызывают три компонента - глюкоза, фруктоза и кофеин. Даже кола без кофеина может быть опасна. "Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, какое количество считать избыточным", - указывает он.

Излишняя любовь к коле, как было установлено ранее, связана с лишним весом, диабетом, с болезнями зубов и костей.

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