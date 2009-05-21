Как определить биологический возраст своего сердца. Тест

Всем известно, что биологические часы человека могут идти в ногу со временем, но могут, как отставать, так и шагать вперед.

Причем, это касается всех органов и систем нашего организма, первый разговор состоится о ходе «сердечных» биологических часов, вашему вниманию будет предложен небольшой тест, позволяющий определить «возраст» вашего «пламенного мотора».

Ведь очень важно предотвратить любые возрастные заболевания и проблемы с кровообращением, функционированием сердечно-сосудистой системы.

А вот для того, чтобы определить насколько хорошо работает ваше сердце и кровеносная система можно определить в первую очередь, по пульсу.

Давайте проведем тестирование: предварительно вам следует находится пятнадцать минут в спокойном состоянии, перед этим не стоит употреблять кофе и не передать.

Приложите указательный и средний палец к запястью и сосчитайте пульс в течение пятнадцати секунд, полученный результат умножьте на четыре, тем самым вы определите число ударов в минуту.

Теперь остается сверить полученный результат с предлагаемыми показателями, которые и помогут определить истинный возраст вашего сердца:

Если результат составил шестьдесят ударов, то биологический возраст этого жизненноважного органа находится на отметке двадцати лет.

Если же число ударов шестьдесят пять, то сердцу уже тридцать лет, а при семидесяти ударах в минуту – сердцу уже сорок.

Больше на пять ударов? Можно справлять полувековой юбилей.

Очень хорошо если ваш истинный возраст совпадает с возрастом сердца, ваша задача сохранить подобное соотношение.

Для этого вам потребуется бороться со стрессами и правильно питаться (четыре-пять неплотных, разнообразных перекуса с порциями постоянного объема).

Если же вы страдаете лишним весом, то не помешает сбросить пару-тройку килограммов, но откажитесь от жестких диет, которые способны оказать на сердце негативное влияние.

Не стоит торопиться с процессом похудения, так как он должен проходить плавно.

Если же сердце старше вас, то следует заняться омолаживающей терапией, которую следует начать также с пересмотра своего пищевого рациона, в который следует включить большее количество овощей и фруктов, а вот количество животных жиров необходимо сократить.

Обязательно совершайте ежедневные прогулки, которые должны составлять десять минут, даже этого будет вполне достаточно.

Через несколько дней повторите тест, если же показатели останутся на том же уровне или ухудшатся, то вам следует обратиться к врачу за направлением на обследование, которое включает в себя сдачу крови на определение уровня сахара в крови, ЭКГ, проверку артериального давления.

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