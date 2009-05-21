В молоке виявлен токсичный бензофенон

Бельгийские супермаркеты отзывают молоко, в котором выявлены следы бензофенона.

Как сообщает сегодня AFP, две крупнейших сети супермаркетов Delhaize и Carrefour рекомендуют потребителям не пить молоко в бутылках, в которых выявлена токсическая жидкость. По сообщениям супермаркетов, попадание бензофенона, который считается канцерогеном, вызвано утечкой чорнил, используемых для упаковки.

Большинство бутылок, в которых выявлено отравленное молоко, произведены компанией Campina.

Сеть супермаркетов Delhaize заявила также о готовности возместить покупателям стоимость возвращенного отравленного молока.