Из-за войны на Донбассе с начала года погибли или ранены 39 детей - Хуг

На Донбассе зафиксировано 425 жертв среди гражданского населения, из них 39 детей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине смогла подтвердить информацию, что с начала года количество жертв среди гражданского населения в Донбассе составляет 425 человек - это и погибшие, и раненые, что превысило количество жертв за аналогичный период прошлого года", - сказал он.

Хуг также отметил, что все чаще жертвами конфликта на Донбассе становятся дети. По его словам, общее количество погибших и раненных детей с начала года составляет 39 из 425.