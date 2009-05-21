Семечки подсолнуха лечат депрессию

Подсолнух, аккумулирующий огромное количество солнечной энергии в созревающих семенах, предлагает эффективное средство от депрессии. Семечки подсолнечника повышают уровень серотонина (гормона удовольствия) и обеспечивают организм витаминами Е, В6, углеводами, калием и магнием, которые регулируют деятельность нервной системы. Вегетарианцам, которые подвержены переменам настроения и депрессии, рекомендуется употреблять семечки подсолнуха в больших количествах, так как их организм часто испытывает недостаток этих веществ. Антидепрессанты, действующие по тому же принципу, имеют побочные эффекты, особенно при долгих курсах лечения.

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