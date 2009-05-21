Фибромиома матки - болезнь молодых нерожавших женщин

Многие женщины, мечтающие стать матерями, не могут дождаться наступления беременности по ряду причин. Одной из таких причин может являться фибромиома матки, женщине рекомендуется проведение плановой операции, когда из-за больших размеров узлов невозможно проведение лапароскопии.

К сожалению, фибромиома в последние годы «молодеет», ведь если ранее она чаще встречалась у женщин старше сорока, то сейчас с ней сталкиваются совсем молодые, еще не рожавшие девушки. Да и зачастую это заболевание протекает бессимптомно, и диагноз становится для пациентки полной неожиданностью.

Вызывается это доброкачественное образование, в большинстве случаев, гормональными нарушениями, происходящими в организме, хотя и других причин его возникновения вполне достаточно.

При лечении фибромиомы могут применяться различные методы, в том числе, и консервативные: симптоматическая терапия, фитотерапия, гормональная терапия и оперативное лечение. А уж, каким методом воспользоваться в каждом конкретном случае способен определить только врач, так как это зависит от размера фибромиомы, расположения узлов и т.п.

Если же говорить, например, о расположении суберозного узла по левому ребру матки, то в этом случае не поможет ни применение лекарственных препаратов, ни народная медицина (применение лекарственных трав), так как выход может быть лишь в проведении лапароскопии или же лапаротомии.

Но, в этой ситуации следует учитывать, что по левому ребру матки проходят сосуды, по этой причине лапароскопия представляет определенную опасность, так как при ее проведении возможны разные сложности, а значит, следует задуматься о последствиях.

Объем и вид оперативного вмешательства обсуждается строго индивидуально, когда просчитываются все варианты, показания и противопоказания, возможные осложнения.

Тем не менее, проведение органосохраняющей операции возможно, но, предварительно необходимо проведение обследования, а лишь затем надеяться на направление в стационар на операцию.

Если же операция будет проведена и суберозный узел будет удален, то следует помнить о том, что в течение года следует предохраняться от наступления беременности, и только потом можно планировать зачатие.

В том случае, когда суберозный узел не будет удален своевременно, то это может привести к нарушениям сократительной способности матки, кровотечениям, нарушениям менструального цикла, бесплодию.

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