Плотный завтрак перед работой способствует похудению

Эндокринологи доказали, что питательный завтрак перед работой не только прибавляет силы и способствует бодрости на весь день, но и помогает худеть.

Ученые из госпиталя в Венесуэле провели исследование, в результате которого выяснилось, что женщины, которые за завтраком употребляют половину дневных калорий, эффективнее теряют вес, чем те, кто завтракает мало или не завтракает совсем. К тому же потерянные килограммы к любительницам хорошо позавтракать не возвращаются.

Считается, что употребление еды, богатой протеинами и углеводами, во-первых, помогает избавится от желания съесть конфетку или другую еду с содержанием крахмала, а во-вторых, повышает метаболизм.

В исследовании приняли участие 100 женщин достаточно полной комплекции. Всех их посадили на низкокалорийную и низкоуглеводную диету, однако половина женщин достаточно плотно завтракали. Половина их дневного рациона в 1240 калорий приходилась именно на утро.

По истечении 8 месяцев исследователи отметили, что женщины, которые потребляли легкие завтраки, потеряли в среднем по 12,5 кг, это приблизительно на 2,5 кг больше, чем участницы, которые ели много.

Однако со временем такая ситуация резко изменилась. Еще через 8 месяцев незаурядно исхудавшие девушки, которые привыкли к легкому завтраку, опять набрали килограмм по 8. А вот женщины, которые плотно завтракали, напротив, продолжили худеть, сбросив еще по 7-9 килограмм.

Доктор Даниела Якубович уже больше 15 лет советует основывать все диеты на плотном завтраке. По ее словам, диеты, которые ограничивают только углеводы, часто неэффективны. Тот, кто худеет, просто не в состоянии преодолеть свое желание съесть что-либо калорийное. Кроме того, если есть наиболее калорийную еду на завтрак, то у желудка будет больше времени все переварить, считает доктор.

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