Рада отказалась отменить медицинскую реформу

Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения парламента от 19 октября 2017 года о принятии в целом проекта закона "О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств (№6327-П).

Читайте такжеРада сегодня рассмотрит проект постановления об отмене медицинской реформы (событие завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, за этот проект постановления проголосовали только 45 народных депутатов из 300, зарегистрированных в сессионном зале. На момент голосования визуально в сессионном зале было ориентировочно до 100 депутатов.

Таким образом, после отклонения этого проекта постановления председатель Верховной Рады Андрей Парубий получил возможность подписать закон о медицинской реформе.

Авторами проекта постановления были народные депутаты от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, Михаил Папиев и внефракционный депутат Олег Мусий.

В пояснительной записке к проекту постановления авторы, в частности, отмечали, что принятие закона о медицинской реформе приведет к "сужению содержания и объема существующих прав и свобод, что не допускается при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы".

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (№ 6327).

Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации; медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета согласно тарифам.

Читайте такжеСупрун обещает, что тарифы на медицинские услуги для украинцев пока не изменятся

Кроме того, за счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, мероприятий по борьбе с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в области здравоохранения, обеспечивающих исполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

Также 19 октября парламент принял за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования медицинской реформы, и принял в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).