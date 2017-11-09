Минздрав утвердил новый классификатор медицинских профессий

С 1 ноября 2017 года вступили в действие изменения в классификатор профессий, в котором изменились также и медицинские должности. Указанные изменения были внесены согласно международной классификации и нормативов Европейского Союза.

Как пояснили УНИАН в Минздраве, введены новые профессиональные названия: “врач внутренней медицины”, “ассистент эрготерапевта”, “ассистент физического терапевта”, “парамедик”, “экстренный медицинский техник”, “инструктор по оказанию догоспитальной помощи”, “инструктор по оказанию первой помощи”.

Читайте такжеМинздрав не смог избрать достойных руководителей директоратов на зарплату 50 тысяч грн

Изменено профессиональное название работы "фельдшер медицины неотложных состояний" на "парамедик", а “врач-терапевт” на “врач внутренней медицины”. Также изменено название работы “сестра медицинская по лечебной физкультуре”, “медицинская сестра по массажу” на “ассистент физического терапевта”. Название “инструктор по трудовой терапии” и “инструктор по трудовой адаптации” изменено на “ассистент эрготерапевта”.

Согласно международной классификации в новом классификаторе отменены такие профессиональные названия работ, как “врач-терапевт участковый”, “врач-терапевт подростковый”, “врач-терапевт цехового врачебного участка”, “специалист по физической реабилитации”.

Классификатор профессий используется для записи о работе в трудовые книжки работников. Подчеркиваем, что ни в коем случае не идет речь об отмене должностей или увольнение медицинских работников. Медики с соответствующим образованием и навыками автоматически будут занимать должности с новыми профессиональными названиями, с последующим прохождением курсов повышения квалификации.

Читайте такжеСупрун заверила, что тарифы на медицинские услуги для украинцев пока не изменятся

На сегодня Министерство здравоохранения вместе со специалистами приводит в соответствие связанные с этими изменениями нормативные правовые акты.

Нововведения не приведут к сокращению медицинских работников, а лишь приведут в соответствие к европейским стандартам названия должностей и программы подготовки. Просим не верить манипуляциям и распространять официальную и проверенную информацию, подчеркнули в Минздраве.