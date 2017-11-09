В Украине - более 1 млн 300 тысяч людей, которые живут с сахарным диабетом

В Киеве в воскресенье, 12 ноября, на НСК "Олимпийский" общественное объединение «Украинская диабетическая федерация» проведет «ДиаФорум-2017», посвященный теме "Женщина и диабет".

Читайте такжеВ Украине введен электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии

Об этом организаторы мероприятия сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Как заявил президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока, в Украине сахарным диабетом болеет каждый десятый-двенадцатый человек.

"В Украине 1 миллион 300 тысяч человек страдают сахарным диабетом. Больше половины из общего количества больных сахарным диабетом - женщины. К сожалению, государство не обращает внимания на проблемы этих граждан. Сахарный диабет - это мировая проблема. В мире таких больных - около 400-450 миллионов. ВОЗ и ООН рекомендуют правительствам стран обратить внимание на эту проблему", - отметил Сорока.

По его словам, Общественный совет Министерства здравоохранения проголосовал за создание рабочей группы по возобновлению в Украине реализации государственной программы "Сахарный диабет", предусматривающей комплексное решение проблем больных сахарным диабетом.

"Важно таких пациентов обеспечить не только медикаментами, но и социальными гарантиями, рабочими местами, социализировать", - отметил Сорока.

Он подчеркнул, что во всем мире препараты для лечения сахарного диабета предоставляются бесплатно, а в Украине пациенты за лечение платят немалые средства.

По словам заместителя председателя совета «Украинской диабетической федерации» Ирины Власенко, заболеваемость сахарным диабетом в мире приобретает признаки пандемии.

"Эта болезнь - значительная нагрузка на экономики стран. В 2006 году была принята резолюция ООН "О Всемирном дне диабета". Главным результатом резолюции стало то, что она призвала правительства государств принять национальные программы по профилактике и лечению диабета. В 2016 году 157 стран мира уже имели свои национальные программы по лечению диабета. Украина же пока не имеет плана действий по преодолению этой болезни", - сказала Власенко.

Читайте такжеВсего две банки газированной воды в неделю увеличивают риск развития диабета и инсульта - медики

Она подчеркнула, что «ДиаФорум» будет проводиться с целью привлечь внимание к проблеме сахарного диабета в Украине и разработать национальную политику относительно современной медицинской помощи больным сахарным диабетом 1-го и 2-го типов.

Справка УНИАН. Ежегодно в мире с 2007 года 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, учрежденный Генассамблеей ООН резолюцией от 20 декабря 2006 года.