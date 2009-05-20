ВОЗ обиделась на Россию

Маргарет Чен, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня заявила о неприемлемости высказывания главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, который рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Испанию из-за опасности заражения свиным гриппом. Согласно данным ВОЗ, в Испании 103 подтвержденных случая заболевания гриппом, но это, по мнению Маргарет Чен, не дает другим странам повода к подобным рекомендациям.

Ранее с аналогичным заявлением выступил министр здравоохранения Испании, Тринидад Хименес. Он подверг критике рекомендации Геннадия Онищенко и выразил надежду, что российские врачи изменят свою позицию. Тринидад Хименес подчеркнул, что его коллега, испанский министр иностранных дел Мигель Анхель Моратиног приложит все усилия, чтобы убедить Россию в безопасности поездок в Испанию.

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