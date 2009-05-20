Ученые смогли превратить стволовые клетки в кровяные

Американские ученые предложили способ превращения стволовых клеток в клетки крови без использования медикаментов.

Группа ученых под руководством Джорджа Дали из Детской больницы Бостона положила эмбриональные стволовые клетки мыши во вращающееся устройство - между внешним и внутренним кольцами проигрывателя. Сдвиговое напряжение, оказываемое на клетки благодаря вращению колец на разной скорости на протяжении двух дней, привело к их трансформации в клетки крови.

"Сдвиговое напряжение сделало это само по себе. Мы перепробовали все виды воздействия на клетки, и все они заходили в тупик, пока мы не дошли до метода вращения", - рассказал один из участников группы Уильям Ленш. Сдвиговое напряжение привело к проявлению генов клеток крови и ограничило производство азотной кислоты, которая блокирует их дифференциацию.

В целом, эти данные определяют важную роль биомеханического воздействия на образование клеток крови, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Вопрос о том, могут ли подобные физические силы играть роль в образовании других тканей, остается открытым, отмечает Ленш.

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