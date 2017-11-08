Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ не превышен ни в одной из областей Украины

На 44-й неделе 2017 года активность гриппа и ОРВИ в регионах Украины остается низкой: ни в одной из областей Украины эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен.

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Как сообщили УНИАН в Центре гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 404,6 на 100 000 населения, что на уровне прошлого сезона. Самый высокий показатель заболеваемости в Киевской, самый низкий – в Тернопольской областях. Ни в одной из областей Украины не наблюдается эпидемического подъема заболеваемости. Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети до 14 лет.

ОРВИ заболели 156 419 людей, что типично для этого времени года.

Исследован 31 образец материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ и в двух случаях определены РНК вирусы гриппа типа А

Смертей из-за осложнения от гриппа на этой неделе не зафиксировано.

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Медики напоминают, что хронические заболевания могут увеличить вероятность серьезных осложнений из-за гриппа. В частности: избыточный вес, астма, хронические заболевания печени, хроническая терапия аспирином у детей, хронические заболевания почек, ослабленный иммунитет, хронические заболевания легких, болезни сердца, диабет, неврологические заболевания и психоэмоциональные состояния.